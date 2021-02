Britanska različica novega koronavirusa mutirala

London, 2. februarja - V Veliki Britaniji so ugotovili novo mutacijo britanske različice novega koronavirusa, mutacijo z imenom E484K, ki je prisotna tudi v južnoafriški in brazilski inačici. V Angliji so doslej na testih na nekaterih vzorcih našli le peščico primerov s to mutacijo, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.