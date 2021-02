V Veliki Britaniji začenjajo množično testiranje "od vrat do vrat"

London, 2. februarja - V Veliki Britaniji so danes v prizadevanjih za zajezitev širjenja bolj nalezljive južnoafriške različice novega koronavirusa začeli množično testiranje "od vrat do vrat". Na območjih, kjer so potrdili okužbe s to različico novega koronavirusa, bodo v prihodnjih dveh tednih testirali 80.000 ljudi, poročajo britanski mediji.