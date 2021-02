Sonja Šmuc konec februarja zapušča GZS kot generalna direktorica

Ljubljana, 2. februarja - Sonja Šmuc bo skladno s sporazumnim dogovorom 28. februarja zaključila mandat generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Do imenovanja ter nastopa funkcije novega generalnega direktorja bo kot v. d. to delo opravljal izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček. Ob tem so v GZS začeli z aktivnostmi za iskanje novega generalnega direktorja.