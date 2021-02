Steklenice bordojca iz vesolja prispele nazaj na Zemljo

Bordeaux, 2. februarja - Po več mesecih na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) se je v ponedeljek na Zemljo vrnilo več sto sadik vinske trte in 12 steklenic bordojca, ki so jih uporabili v neobičajnem znanstvenem poskusu. Na inštitutu za vino v Bordeauxu jih bodo zdaj preučili, da bi videli, kako breztežnostno stanje vpliva na rast sadik in na vino.