V Italiji najmanj novih okužb po 14. oktobru

Rim, 2. februarja - Število okužb z novim koronavirusom v Italiji še naprej uspešno pada. V ponedeljek so zabeležili 7925 novih okužb v enem dnevu, kar je najnižje število po 14. oktobru lani, ko so jih zabeležili 7332. Poleg tega so v Italiji že cepili več kot dva milijona ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.