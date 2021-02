Kitajska policija prijela ponarejevalce cepiva proti covidu-19

Peking, 2. februarja - Kitajska policija je razbila tolpo, ki je izdelovala lažno cepivo proti covidu-19. Aretirali so več kot 80 ljudi, so poročali kitajski mediji. Nepridipravi so viale polnili s fiziološko raztopino in jih prodajali kot cepivo proti covidu-19. To so počeli od lanskega septembra.