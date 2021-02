Še dva tedna do izteka prijav na festival Europa Cantat

Ljubljana, 2. februarja - Iztekajo se prijave na mednarodni zborovski festival Europa Cantat, ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Evropska zborovska zveza načrtujeta med 16. in 25. julijem v Ljubljani. Pevci in ljubitelji zborovske glasbe se lahko prijavijo še do 15. februarja, so spomnili organizatorji.