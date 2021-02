Evropsko sindikalno povezavo skrbi raven socialnega dialoga v Sloveniji

Ljubljana, 2. februarja - Evropska konfederacija sindikatov in Evropska federacija sindikatov sta v pismu vladi, ministrstvu za delo in Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) izrazili zaskrbljenost nad ravnjo socialnega dialoga v Sloveniji. Pristojne sta pozvali k aktivnemu sodelovanju socialnih partnerjev, so danes sporočili iz slovenskih reprezentativnih sindikalnih central.