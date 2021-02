V Velenju sanirali v lanskih požarih poškodovane garažne bokse

Velenje, 2. februarja - Na Stantetovi ulici v Velenju so sanirali garažne bokse, ki so bili poškodovani v požarih avgusta lani. Pogodbena vrednost sanacije je znašala nekaj več kot 113.000 evrov, boksi pa bodo ta mesec znova na voljo za uporabnike, so danes sporočili z velenjske občine.