Zaposleni v domovih za starejše ob epidemiji izpostavljeni izrednim obremenitvam

Ljubljana, 2. februarja - Zaposleni v domovih za starejše so bili po besedah direktorice doma v Vojniku Brede Božnik zaradi epidemije novega koronavirusa izpostavljeni izrednim obremenitvam. "Okužba pomeni v domu nepredstavljive tehnične, organizacijske, kadrovske in finančne izzive. Danes so zaposleni utrujeni, izgoreli," je dejala.