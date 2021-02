Direkcija za vode pred spomladansko otoplitvijo poziva k ukrepom za preprečevanje poplav

Ljubljana, 2. februarja - Direkcija za vode poziva lokalne skupnosti ter lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnost večjih padavin in naraščanja vodostajev. S čiščenjem in urejanjem površin lahko namreč pomagajo preprečiti poplave.