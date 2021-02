Župnika po poročanju medijev zvezali s pasom in kravato ter ukradli 19 tisočakov

Ljubljana, 2. februarja - Osumljenci so v noči na soboto oropali 72-letnega župnika iz župnije Rovte-Logatec. Pri tem so mu roke zvezali z usnjenim pasom, noge pa s kravato, poročata časnika Dnevnik in Večer. Osumljenci, doma v naselju Brezje v novomeški občini, so povzročili za 19 tisočakov škode. Policisti so jih sicer že prijeli, denar pa vrnili.