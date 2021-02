Bežigrajski galeriji 1 tokrat lutke s predstav Mini teatra

Ljubljana, 3. februarja - V Bežigrajski galeriji 1 so ob 40. obletnici razstave Od skice do lutke v galeriji in ob 20. obletnici delovanja ljubljanskega Mini teatra pripravili razstavo, na kateri se predstavljata avtorici lutk in likovnih zasnov Iva Matija Bitanga s predstavo Čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča in Ana Viktorova s Pravljico o carju Saltanu.