V Termoelektrarni Brestanica novi blok prvič sinhronizirali z elektro omrežjem

Brestanica, 2. februarja - V Termoelektrarni Brestanica (Teb), med drugim rezervnem dobavitelju elektrike za krško nuklearko, kjer so julija 2019 stekla gradbena dela za novi nadomestni oz. sedmi plinski blok, so tega te dni prvič sinhronizirali z elektro omrežjem. Tehnični pregled novega bloka v Tebu načrtujejo marca in nato začetek poskusnega obratovanja.