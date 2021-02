Liverpool z dvema branilcema, Matipa ne bo do konca sezone

Liverpool, 2. februarja - Za nogometnim klubom Liverpoolom je pester zadnji dan prestopne tržnice. Angleški prvaki so se namreč pred nadaljevanjem sezone okrepili z dvema branilcema, Turkom Ozanom Kabakom in Angležem Benom Daviesom. Do konca sezone pa bodo zaradi poškodbe gležnja ostali brez kamerunskega branilca Joela Matipa, so potrdili na spletni strani kluba.