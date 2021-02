Azijske borze v zelenem

Tokio, 2. februarja - Indeksi na azijskih borzah so se danes obarvali zeleno. Po poročanju tujih agencij so azijski vlagatelji sledili ponedeljkovemu razpoloženju na Wall Streetu, kjer je za optimizem poskrbelo srečanje predsednika Joeja Bidna s skupino republikanskih senatorjev glede paketa pomoči za gospodarstvo in prebivalstvo.