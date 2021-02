Severovzhod ZDA zajelo snežno neurje; prekinili testiranja in cepljenja proti covidu-19

New York, 2. februarja - Severovzhod ZDA je v ponedeljek zajelo obsežno snežno neurje, ki se nadaljuje tudi danes. Ponekod naj bi snežilo vse do srede zvečer. V regiji so zaradi neurja prekinili testiranja na okužbo z novim koronavirusom in cepljenje proti covidu-19. Zaprle so se tudi šole in letališča, deloma železniški promet, cestni promet je otežen.