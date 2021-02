Newyorške borze končale zaključile z dobički, cena srebra prvič v več letih nad 30 dolarji

New York, 1. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z dobički. Zvišala se je predvsem cena tehnoloških in rudarskih delnic, poroča Reuters. Mali vlagatelji pa so se danes, po tem ko so minuli teden kupovali delnice GameStopa, osredotočili predvsem na vlaganje v srebro. Prvič po letu 2013 je cena srebra narasla na več kot 30 dolarjev za unčo.