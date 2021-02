Dnevnik o protestih za odpiranje šol (2. 2.)

Ljubljana, 1. februarja - Nataša Bucik Ozebek v komentarju Jabolka, hruške in neiskreni računi piše o protestih za odpiranje šol. Protestniki so sporočali, da je šola temeljna pravica in da otroci sodijo v šole. Spomnila je, da je premier Janez Janša protest označil za nezakonit, protestnikom pa očital izkoriščanje otrok.