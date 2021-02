Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 2.)

Ljubljana, 1. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da so v nedeljo v Sloveniji potrdili 353 okužb z novim koronavirusom. Pisale so tudi, da so se danes nadaljevali protesti zaradi dolgotrajnega zaprtja šol in vrtcev. Poročale pa so tudi o srečanju predsednikov Slovenije Boruta Pahorja in Avstrije Alexandra Van der Bellna.