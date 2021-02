Merklova: Do konca poletja cepivo za vse v Nemčiji

Berlin, 1. februarja - Nemška kanclerka Angela Merkel kljub hudim kritikam ob začetku kampanje cepljenja v Nemčiji vztraja, da bo do konca poletja cepivo proti covidu-19 na voljo za vse nemške državljane. Ta načrt bo držal tudi, če bodo v EU odobrena le cepiva Pfizerja in BioNTecha, Moderne in Astrazenece, je pojasnila po današnjem srečanju o cepljenju.