Čater, Kline in Hrobat pred Vrtoglavico še na Kandahar

Ljubljana, 2. februarja - Pred SP v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo bosta v svetovnem pokalu na sporedu še dve tekmi. Garmisch-Partenkirchen bo 5. in 6. februarja gostil moški preizkušnji v hitrih disciplinah, superveleslalom in smuk. Na progi Kandahar bodo nastopili trije Slovenci Martin Čater, Boštjan Kline in Miha Hrobat.