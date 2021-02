Ameriški farmacevt namerno pokvaril 600 doz cepiva

Madison, 1. februarja - Ameriški farmacevt iz Wisconsina Steven Brandenburg je 24. in 25. decembra lani nalašč vzel iz hladilnika okrog 600 doz cepiva Moderne proti koronavirusu, da jih je pokvaril, ker je prepričan, da je cepivo škodljivo. Brandenburga so aretirali in ostal je brez službe. Sam je sicer še vedno prepričan v teorije zarote.