Odbor Veselu predlaga odstop s položaja predsednika računskega sodišča, štiri opozicijske stranke sejo obstruirale

Ljubljana, 1. februarja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes razpravljal o ravnanju predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela. Sejo so obstruirale opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, odbor pa je na koncu sprejel dva sklepa, z enim Veselu predlaga, da odstopi s položaja predsednika računskega sodišča.