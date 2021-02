V Avstriji cepivo AstraZenece za prebivalce med 18. in 64. letom

Dunaj, 1. februarja - V Avstriji so danes prilagodili načrt cepljenja. S cepivom AstraZenece proti covidu-19 bodo tako skladno s priporočili pristojnega nacionalnega odbora cepili starejše od 18 in mlajše od 64 let, sta po današnjih posvetovanjih s predstavniki avstrijskih dežel sporočila kancler Sebastian Kurz in minister za zdravje Rudolf Anschober.