Fifa in WHO v akcijo za pravično razdelitev cepiva

Ženeva, 1. februarja - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhano Ghebreyesus in predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino sta se dogovorila za sodelovanje pri promociji za pravično razdelitev cepiva proti covidu-19. Na stadionih bodo o tem objavljali obvestila in video sporočila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.