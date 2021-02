V rdečih regijah šole nadaljujejo s poukom za učence prvega triletja, ponekod nezadovoljstvo z vrnitvijo šolanja na splet

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 1. februarja - V osnovnih šol v rdečih regijah so nadaljevali s poukom v šoli za učence prvega triletja. Zaposlene v šolah so še pred poukom testirali na okužbo z novim koronavirusom. V črnih regijah pa so šole ostale zaprte. V obalno-kraški in zasavski regiji, kjer se je šolanje vrnilo na splet, so nekateri starši in učenci izrazili nestrinjanje z odločitvijo.