Subvencioniranje minimalne plače bo veljalo za vse

Ljubljana, 1. februarja - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v predlogu osmega protikoronskega zakona ohranil določbo o subvencioniranju dviga minimalne plače vsem delodajalcem, kot je predlagala vlada. V Levici bi to določbo črtali, v SD, SAB in LMŠ pa so menili, naj se pomaga le tistim delodajalcem, ki dviga res ne zmorejo.