Ilka Štuhec bo v Cortini napadala prav poseben dosežek

Ljubljana, 1. februarja - Do začetka svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, ki bo od 8. do 21. februarja v Cortini d'Ampezzo, alpske smučarje loči le še en teden. Med glavnimi slovenskimi kandidatkami za kolajne je Ilka Štuhec, ki bo na progi Olympia della Tofane napadala še tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje in s tem tudi prav poseben dosežek.