Ob smrti Kramarja v DZ odprli žalno knjigo, v sredo žalna seja

Ljubljana, 1. februarja - Ob smrti poslanca SAB Franca Kramarja so v državnem zboru danes odprli žalno knjigo. Vanjo so se kot prvi vpisali predsednik DZ Igor Zorčič, predsednik republike Borut Pahor in predsednica SAB Alenka Bratušek. Žalna seja DZ ob smrti poslanca pa bo v sredo ob 12. uri, so za STA pojasnili v DZ.