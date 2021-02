V EU se nadaljuje razprava o cepljenju, več držav odpira dodatne šole

pripravil Blaž Mohorčič

Bruselj/Rim/Zagreb/Berlin, 1. februarja - V Evropski uniji se nadaljuje razprava o zamudah pri cepljenju proti covidu-19. Srečanje na to temo so danes pripravili v Nemčiji, Evropska komisija pa je zagotovila, da so bila v preteklem tednu uniji dostavljena vsa obljubljena cepiva. V Italiji, na Hrvaškem in v Grčiji so medtem odprli dodatne izobraževalne ustanove.