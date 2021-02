Odslej na voljo sledilnik cepljenja v Evropi; Slovenija porabila 83,5 odstotka prejetih odmerkov

Bruselj, 1. februarja - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je danes zagnal sledilnik cepljenja v Evropi na podlagi podatkov, ki so sicer še pomanjkljivi. Slovenija je porabila 83,5 odstotka prejetih odmerkov cepiva in je po tem deležu na petem mestu med 15 evropskimi državami, za katere je ta podatek na voljo.