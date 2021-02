Ministrstvo za okolje in prostor nevladne organizacije poziva k predložitvi poročila o delu

Ljubljana, 1. februarja - Ministrstvo za okolje in prostor poziva vse nevladne organizacije, ki so pridobile status v javnem interesu v letu 2019 na področju varstva okolja, ohranjanja narave in prostora, da do 31. marca predložijo poročilo o delu in porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za leti 2019 in 2020 ter sprejet program bodočega delovanja za leti 2021 in 2022.