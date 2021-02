Ljubljana, 1. februarja - Ponoči bo zmerno, predvsem na jugozahodu tudi pretežno oblačno. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla, ob morju pa bo zjutraj možna nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju do 4 stopinj Celzija je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.