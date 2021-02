Newyorške borze v nov trgovalni teden z rastjo

New York, 1. februarja - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji so po precejšnjih padcih indeksov v minulem tednu danes nekoliko bolj optimistični in pričakujejo statistične podatke o stanju proizvodnega sektorja v ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.