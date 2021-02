V EU nova pravila glede dostopa do sestavin za eksplozive

Bruselj, 1. februarja - V Evropski uniji so danes začela veljati nova pravila, ki omejujejo dostop do sestavin za eksplozive. Pravila obsegajo strožje zaščitne ukrepe in nadzor nad trženjem nevarnih kemikalij, ki so bile zlorabljene za izdelavo doma narejenih eksplozivnih naprav, uporabljenih v številnih terorističnih napadih v Evropi, so sporočili danes v Bruslju.