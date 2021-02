Začeli z ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Šalare

Koper, 1. februarja - Danes se je začela sanacija odprtega meteornega odvodnega kanala vzdolž struge reke Badaševica v Šalari, ki zaradi nedovoljenih posegov že dolga leta ne služi več svojemu namenu. V okviru del bodo strugo očistili nanosov in jo poglobili, posekali bližnje rastje in tako znova vzpostavili normalno pretočnost, so sporočili z Mestne občine Koper.