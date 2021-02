New York, 1. februarja - Ameriško-ekvadorski dirkač Juan Manuel Correa se leto in pol po grozljivi nesreči v formuli 2, v kateri je umrl Francoz Anthoine Hubert, vrača na dirkališča, so potrdili na spletni strani formule 1. Enaindvajsetletnik je podpisal pogodbo z ART GP v formuli 3.