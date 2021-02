Mednarodna zveza za cestni prevoz poziva k učinkovitejši cestni logistiki

Ženeva, 1. februarja - Mednarodna zveza za cestni prevoz (IRU) je odločevalce po vsem svetu danes ponovno pozvala h krepitvi prizadevanj za uporabo tovornih vozil, ki so okolju prijaznejša in lahko obenem z eno vožnjo prepeljejo več tovora. Kot so poudarili v zvezi, gre za preprost in stroškovno učinkovit ukrep, ki bi precej pospešil razogljičenje.