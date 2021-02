Po trditvah Bruslja dobava cepiv v minulem tednu stoodstotna, nejasnost glede prihodnjih mesecev

Bruselj, 1. februarja - V Evropski komisiji so danes zatrdili, da je bila dobava cepiv proizvajalcev BioNTech in Pfizer ter Moderne v minulem tednu stoodstotna, torej v skladu s pogodbama. Glede dobave v prihodnjih mesecih v Bruslju govorijo o "dodatnih" odmerkih, a podatki o predvidenih odmerkih po posameznem četrtletju so zaupni, tako da slika ni jasna.