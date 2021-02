Januarja odkrili več nepravilnosti pri pošiljanju odpadkov preko meja

Ljubljana, 1. februarja - Inšpekcija za okolje, Finančna uprava RS (Furs) in policija so na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, počivališču Šempas, v pristanišču Koper in na treh cestnih relacijah januarja opravili 32 akcij nadzora nad pošiljanjem odpadkov preko meja. Pri tem so ugotovili nekaj kršitev, ki so se nanašale predvsem na nepravilnosti pri dokumentaciji.