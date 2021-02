Študija: Obnovljivi viri v EU lani prvič presegli fosilno gorivo

Bruselj, 1. februarja - Delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije, je lani z 38 odstotki v EU prvič presegel delež energije, pridobljene iz fosilnih goriv, in sicer za eno odstotno točko. Ta mejnik so med državami lani prvič dosegle Nemčija in Španija, pa tudi Velika Britanija, ki ni več v EU, kaže študija raziskovalnih skupin Ember in Agora Energiewende.