Libijski delegati v Švici začeli izbirati začasno vodstvo države

Ženeva, 1. februarja - V švicarski Ženevi so se danes zbrali libijski delegati, ki bodo med 45 kandidati do petka izbrali premierja in tričlanski predsedniški svet. Ti bodo od vojne razdejano državo vodili do prihodnjih volitev. Združeni narodi so pri tem poudarili pomen spoštovanja obljube, da bodo volitve potekale decembra.