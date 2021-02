Ljubljanska fakulteta za družbene vede ob 60-letnici z družboslovnimi refleksijami epidemije

Ljubljana, 1. februarja - Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani današnjo 60-letnico obstoja obeležuje s strokovnimi razpravami o aktualnem družbenem dogajanju. V politoloških in socioloških refleksijah so izpostavili izzive, ki jih družbi prinaša epidemija. Med drugim so se dotaknili sprememb političnih in ekonomskih odnosov ter učinkov protikoronskih ukrepov.