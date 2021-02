Na Poljskem znova odprli muzeje in nakupovalna središča

Varšava, 1. februarja - Poljska je danes sprostila nekatere ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Znova so se odprli muzeji, galerije, knjižnice in nakupovalna središča. Minister za zdravje Adam Niedzielski je ob tem napovedal, da bo večina šol ostala zaprta najmanj do marca.