Ljubljana, 1. februarja - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so v uvodu v nov trgovalni teden največj zanimanja pokazali za delnice Krke. Te se cenijo, ob njih pa tudi delnice Luke in Telekoma. Medtem se dražijo delnice NLB, Petrola, Save Re in Triglava. Indeks SBI TOP se tako drži tik nad gladino.