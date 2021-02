Ljubljana, 1. februarja - Predsednica sveta SD za znanost, inovacije in informacijsko družbo Emilija Stojmenova Duh bo dala ob 12. uri na promenadi Mestnega parka v Mariboru izjavo za medije glede zaustavitve razpisa študijskih mest in zapisa predsednika vlade Janeza Janše na to temo, so sporočili iz SD.