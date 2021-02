Snežne plazove na Bovškem raziskujejo tudi z laserskim skenerjem na daljinsko vodenem letalniku

Bovec, 1. februarja - Posledice snežnih plazov, ki so 22. in 23. januarja zaprli ceste na Bovškem, so raziskovali tudi s pomočjo laserskega skenerja, nameščenega na daljinsko vodeni letalnik, je za STA povedal Milan Kobal iz ljubljanske Biotehnične fakultete. Tokrat so ga za določanje višine snežne odeje ter akumulacije snega na čelu plazu uporabili prvič.