Francija zaradi Navalnega pozvala Nemčijo k opustitvi plinovoda Severni tok 2

Pariz, 1. februarja - Francija je danes pozvala Nemčijo k opustiti plinovoda Severni tok 2 z Rusijo zaradi pripora vodje ruske opozicije Alekseja Navalnega in represije nad protestniki. Francoski minister za evropske zadeve Clement Beaune je za radio France Inter dejal, da so v tem okviru že izrazili dvome v ta projekt in pozvali Berlin k njegovi ustavitvi.