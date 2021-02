Ryanair napoveduje rekordno izgubo

Dublin, 1. februarja - Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je v tretjem četrtletju poslovnega leta ustvaril 306 milijonov evrov čiste izgube in napovedal, da v celotnem poslovnem letu, ki se bo končalo marca, pričakuje med 850 in 950 milijonov evrov čiste izgube. Če se bo napoved, ki jo krojijo posledice pandemije, uresničila, bo to za Ryanair rekordna izguba.